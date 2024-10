CAB inicia competições ainda com atletas estrangeiros por inscrever

As equipas do Clube Amigos do Basquete (CAB Madeira) têm o regresso à competição agendado para este fim-de-semana. No entanto, tanto a equipa feminina como a masculina têm atletas a aguardar a conclusão dos seus processos de visto, o que condicionou a preparação das equipas e irá impedir a sua participação nas primeiras jornadas.

A Liga Masculina, num acordo entre os seus 12 clubes, decidiu cancelar ou adiar a primeira jornada devido à impossibilidade de várias equipas contarem com os seus atletas estrangeiros, que ainda aguardam a regularização das suas situações de visto.

No entanto, o jogo do CAB mantém-se, estando agendado para as 16h30 deste sábado, no Pavilhão de Queluz, frente ao CB Queluz, contando para a Proliga.

Já a equipa feminina enfrenta o GDESSA Barreiro, vice-campeão nacional da última época. O jogo será disputado amanhã no Pavilhão Municipal Prof. Luís de Carvalho, às 15h45, e será transmitido em direto na FPBTv.