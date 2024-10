Mais um avião divergido devido ao vento no Aeroporto da Madeira

O vento forte continua provocar alguns condicionamentos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Após dois aviões terem divergido, esta tarde, e o avião do adversário do Madeira SAD também ter seguido para Canárias, um terceiro avião também foi forçado deslocar-se para o aeroporto do Porto Santo, devido ao vento forte.

Tratou-se do voo W6 1029, da Wiiz Air, que vinha proveniente de Katowice (Polónia) e tinha chegada prevista ao Funchal para as 19 horas.