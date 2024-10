Índia avisa redes sociais depois de série de falsos alertas de bomba

O Governo indiano avisou as plataformas de redes sociais que podem enfrentar "ações consequentes ao abrigo da lei", depois de centenas de falsos alertas de bomba contra companhias aéreas na Internet, esta semana.

As autoridades indianas pediram às plataformas para "removerem rapidamente as informações falsas", indicou, numa declaração divulgada no sábado à noite.

Estas falsas ameaças de bomba "constituem uma ameaça potencial à ordem pública e à segurança do Estado" e "também desestabilizam a segurança económica do país", acrescentou.

A agência de notícias indiana Press Trust of Infia (PTI) avançou que foram feitas pelo menos 275 falsas ameaças de bomba desde meados de outubro. Outros meios de comunicação social indianos apontaram para um número muito superior, que pode ir até 400.

Na sequência de ameaças de bomba contra voos internacionais operados por companhias aéreas indianas, os aviões tiveram de ser desviados, nomeadamente para o Canadá e a Alemanha, e foram enviados caças para escoltar aviões, nomeadamente para o espaço aéreo do Reino Unido e de Singapura.

As autoridades indianas da aviação civil tiveram de verificar todos os aviões visados por uma ameaça. Muitas das ameaças foram feitas em mensagens publicadas na rede social X.

O ministro da Aviação indiano, Ram Mohan Naidu, previu na passada segunda-feira um reforço das leis de segurança aérea.

A Índia está regularmente entre os cinco primeiros países do mundo em termos do número de pedidos feitos pelas autoridades para remover conteúdos nas redes sociais.

No ano passado, um tribunal indiano condenou a X a pagar uma coima de 61 mil dólares (56 mil euros), depois de a plataforma ter contestado a eliminação de mensagens e contas críticas do Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.