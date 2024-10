Paulo Alves mostra como tem deslizado objectivo de produzir metade da energia com fontes ‘limpas’

O deputado Paulo Alves (JPP) confrontou, esta manhã, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas com declarações feitas pelo presidente do Governo Regional que mostram o adiar do ano 2020 para o ano 2026 da concretização da meta de produção de metade da energia eléctrica a partir de fontes renováveis.

Na resposta, Pedro Fino disse que a Região vai superar os 50% de potência instalada para equipamentos que produzem energia a partir de fontes renováveis, mas que para cumprir o objectivo de produção de energia limpa é necessário que haja recursos naturais disponíveis, designadamente, água, luz solar e vento. O secretário referiu que a potência instalada para produção a partir de fontes renováveis vai passar de 171 megawatts para 254 megawatts, enquanto a potência instalada a partir da fonte térmica fica-se pelos 205 megawatts.