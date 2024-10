ADN expõe situação que compromete saúde pública

O ADN – Alternativa Democrática Nacional alerta a CMF – Câmara Municipal do Funchal e o seu departamento de salubridade, assim como a rede de transportes SIGA, para uma situação que foi reportada ao partido por alguns cidadãos, "que apesar das suas sucessivas queixas perante os prevaricadores, não têm conseguido obter os resultados pretendidos, isto devido à manifesta falta de civismo e capacidade de viver em sociedade de algumas pessoas".

"Em diversos pontos da área da cidade do Funchal, principalmente junto a prédios urbanos, podemos encontrar as chamadas papeleiras posicionadas dentro das paragens de autocarros e destinadas à colocação do mais diverso tipo de lixo, no entanto, existem pessoas que saem dos seus apartamentos para efectuar os necessários passeios ao cão e no final recolhem (e bem) os dejectos dos mesmos, o problema é que depois os depositam nas referidas papeleiras", revela em comunicado.

O partido refere que "as pessoas que depois necessitam de aguardar pelo seu transporte público ficam as mesmas sujeitas ao odor nauseabundo que persiste durante vários dias ou semanas, até que alguém da CMF passe pelo local para esvaziar esses recipientes, com a agravante de, entretanto, se acumular moscas e outros insectos".

O ADN – Madeira "propõe a colocação de recipientes adequados para esse efeito (dejectos de animais) nas zonas usadas para essa finalidade, seja pela CMF ou até mesmo pelas empresas de condomínio e em 'alternativa' e que as papeleiras sejam removidas para uma zona mais afastada da paragem de autocarros, de forma que permita a qualquer pessoa se resguardar da chuva ou sol, mas em condições de poder respirar à vontade, pois trata-se de um problema de higiene e saúde pública".