A notícia que faz a manchete da edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO revela que médicos de família de baixa deixam utentes sem resposta. 37% dos especialistas em medicina geral e familiar dos centros de saúde da Região estão ausentes do trabalho desde o início do ano. Confrontado com a situação, o secretário da Saúde relativiza os “constrangimentos”, apontando que a maioria das ausências é por maternidade e não doença.

Nesta edição, espaço, também, para dar conta da derrota do Nacional frente ao Sporting. Uma foto da partida, em toda a largura da página, reforça que os alvinegros ‘caíram’, mas com dignidade. Jogadores do clube madeirense perderam por 3-1 e estão fora da Taça da Liga, mas conseguiram resistir, com boa exibição, durante a primeira parte.

Nestas páginas leia, também, que CDS e PSD enfrentam negociação difícil sobre o orçamento. Os centristas reúnem hoje a Comissão Política seguida do Conselho Regional, à mesma hora da Comissão Política social-democrata. Carlos Pereira é baixa, por doença, na votação amanhã do OE.

Com espaço na primeira página deste seu DIÁRIO temos a entrevista a Dieke Postma, um geoquímico natural da Holanda, especialistas em águas subterrâneas, que veio viver para a Região em 2020. Para ele, a “Madeira e Porto Santo têm todas as condições para serem ilhas muito melhores”.

Nesta edição, leia ainda que trabalhador suspeito de assédio a meninas em colégio foi afastado de obra.

Estas e outras notícias pode ler na edição do seu DIÁRIO desta quarta-feira, dia 30 de Outubro, disponível tanto na edição em papel, como na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Tenha um bom dia, com boas leituras!