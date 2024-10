A tradição da música ao vivo no Íris Lounge & Music Bar, de Quinta-feira a Sábado no Castanheiro Boutique Hotel

O Íris Lounge & Music Bar, localizado no Castanheiro Boutique Hotel, continua a atrair os amantes da música com uma agenda musical eclética que celebra os talentos madeirenses. Todas as semanas, de Quinta-feira a Sábado, o bar Íris transforma-se num palco vibrante, proporcionando um ponto de encontro onde hóspedes do hotel e madeirenses, se encontram para conviverem ao som de boa musica e companhia.

Uma dos destaques da Agenda Musical é o seu compromisso em promover os músicos e artistas locais. Nomes como CBH Jazz Classic Trio, Miguel Pires, Énia Caires, Tiago Sena e Cristina Barbosa, entre vários outros, já se tornaram habituais no bar Íris, apresentando repertórios que vão desde os clássicos do jazz até às mais recentes tendências musicais. A paixão e o profissionalismo destes artistas, aliados à qualidade acústica do espaço, resultam em espetáculos memoráveis que cativam o público.

Para complementar a experiência musical, o ÍRIS oferece uma variada selecção de tapas mediterrânicas. Às Quintas-feiras, mediante reserva, a partir das 19h30, o Tapas & Jazz é um dos momentos mais aguardados, da semana, com um buffet de tapas e uma sessão de música jazz ao vivo que garantem uma noite inesquecível a todos os presentes. Todas as Sextas e Sábados os clientes podem também desfrutar de música ao vivo e de uma seleção de snacks e bebidas, da nossa carta, entre as 21h00 e as 22h45.

Com uma decoração elegante e uma atmosfera acolhedora, acompanhadas por música de qualidade, gastronomia mediterrânica e uma carta variada de cocktails, o ÍRIS Lounge & Music Bar apresenta-se como o espaço perfeito para relaxar no centro do Funchal.

Não perca a oportunidade de vivenciar experiências singulares no ÍRIS Lounge & Music Bar!

Reservas para o programa Tapas and Jazz:

Castanheiro Boutique Hotel

Rua do Castanheiro 31, 9000-081 Funchal

Contacto: +351 291 200 100

Email: [email protected]

Facebook: facebook.com/castanheiroboutiquehotel

Instagram: instagram.com/castanheiro_boutique_hotel

Google: maps.app.goo.gl/YEKHS5mKYbD1yNREA