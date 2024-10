Junta e Paróquia do Imaculado Coração de Maria reforçam cooperação

O executivo da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, representado pelo presidente Pedro Araújo e pela vogal Elena Freitas, reuniu-se esta terça-feira, 22 de Outubro, com o Padre Johny Sé Aguiar, novo pároco da localidade.

Durante a reunião, que teve como objectivo estabelecer uma ponte de diálogo e cooperação entre as duas instituições, o executivo da Junta apresentou ao pároco os diversos programas sociais em curso. O presidente Pedro Araújo destacou as iniciativas que visam o apoio às famílias carenciadas, aos idosos e à juventude, consideradas fundamentais para a promoção da inclusão e do bem-estar social.

Foi ainda apresentado o calendário de eventos da Freguesia, que inclui actividades culturais, desportivas e educativas, tendo a junta demonstrado a sua disponibilidade para colaborar com o Centro Social e Paroquial local, numa missão conjunta em prol da comunidade.

A Junta aproveitou também a oportunidade para fazer uma apresentação detalhada dos diversos arruamentos e sítios da freguesia, bem como uma análise sócio-demográfica, com o intuito de familiarizar o novo pároco com a realidade local.