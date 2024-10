Pedro Ramos prescinde da intervenção inicial e repete as respostas da manhã

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil começou a ser ouvido na comissão de inquérito sobre os incêndios de Agosto, precisamente o mesmo tema do debate parlamentar da manhã.

Pedro Ramos prescindiu de uma intervenção inicial e as respostas que deu à primeira deputada que o questionou, Marta Freitas (PS), são iguais às que deu, de manhã.

O governante não tem dúvidas de que a resposta dada aos incêndios foi acertada e voltou a explicar que, numa situação destas, as decisões podem ser corrigidas em pouco tempo.

Pedro Rqmos garantiu que nunca foi recusada qualquer ajuda de Lisboa, uam vez que, desde o dia 14 de Agosto, quando começaram os incêndios, esteve semrpe em contacto com a autoridade nacional de emergência, com o secretário de Estado da tutela e com os seus homólogos dos Açores. O pedido de ajuda foi deita quando foi considerado necessário.

Sobre o facto de estar em férias, deixou claro que a coordenação da protecção civil estava assegurada e que funcionou.

"Nós não apagamos fogos, coordenamos as respostas", afirmou.