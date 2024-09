Sporting defende invencibilidade no Estoril na abertura da jornada

O líder Sporting procura hoje manter o caminho 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol, na deslocação ao terreno do Estoril Praia, no encontro que abre a terceira jornada da competição.

Os 'leões' mantêm-se isolados no topo, sendo a única formação só com vitórias no campeonato, seis no mesmo número de rondas, somando 18 pontos, além de terem o melhor registo ofensivo (22 golos marcados) e defensivo (dois sofridos) da prova.

Em vésperas de defrontar os neerlandeses do PSV, na Liga dos Campeões, na terça-feira, o campeão nacional visita um Estoril que está na 13.ª posição, com seis pontos, atravessando, neste momento, uma série de quatro partidas sem derrotas.

O encontro entre Estoril Praia e Sporting tem início agendado para as 20:15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Os perseguidores mais diretos dos 'verdes e brancos', FC Porto e Benfica, apenas entram em campo no domingo e no sábado, respetivamente, sendo que os 'dragões' recebem o Arouca e os 'encarnados' jogam em casa com o Gil Vicente.

Programa da 7.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 set:

Estoril Praia - Sporting, 20:15

- Sábado, 28 set:

Estrela da Amadora - Moreirense, 15:30

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 18:00

Benfica - Gil Vicente, 20:30

- Domingo, 29 set:

Famalicão - Nacional, 15:30

FC Porto - Arouca, 18:00

Santa Clara - Boavista, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 30 set:

AVS - Farense, 20:15