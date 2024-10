Bombeiros dos Açores com aumentos salariais de 7% este ano e 4% em 2025

Os bombeiros ao serviço das associações humanitárias dos Açores vão ter um aumento salarial de 7% ainda este ano e de 4% em 2025, anunciou hoje o Governo Regional.

"Após um esforço significativo" por parte do Governo Regional e das associações humanitárias de bombeiros voluntários, "foi possível alcançar um projeto de alteração da portaria das condições de trabalho que acolhe a necessária, e viável, valorização remuneratória dos bombeiros", refere o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, citado numa nota do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

No comunicado, o executivo adianta que o acordo foi alcançado na quarta-feira, em Angra do Heroísmo, na terceira reunião da comissão técnica constituída para a atualização da portaria das condições de trabalho para os trabalhadores integrados nas carreiras de oficial bombeiro e de bombeiro ao serviço das associações humanitárias de bombeiros voluntários dos Açores.

Para além dos aumentos salariais, será ainda atualizado o valor do suplemento mensal de técnico de ambulância de socorro em 8,3%, as diuturnidades em 7,14% e o número de diuturnidades é aumentado de cinco para seis.

Alonso Miguel salienta que "estas alterações, no seu conjunto, significam, para os anos de 2024 e 2025, um aumento salarial mensal muito significativo, superior a 100 euros na base da carreira, concretamente na categoria de bombeiro de terceira classe, valor que se repercute nas categorias superiores e respetivas diuturnidades".

O governante considera ainda que a atualização salarial acordada, "para além de valorizar o início da carreira de bombeiro", visa também "assegurar um reposicionamento justo das várias categorias, com o objetivo de tornar a progressão na carreira mais aliciante ao longo do tempo".

Numa nota enviada na quarta-feira, a Federação de Bombeiros da Região Autónoma dos Açores (FBRAA) refere que a atualização salarial "vai ao encontro das pretensões dos bombeiros, demonstrada em julho passado, aquando da harmonização de posições entre associações e os mesmos".

A FBRAA indica ainda que este mês "é expectável a aprovação do Estatuto Social do Bombeiro Voluntário dos Açores, bem como o modelo de financiamento das associações", o que "permitirá reforçar as condições de trabalho dos bombeiros e garantir a consolidação das contas".

De acordo com a federação, este tem sido "um trabalho hercúleo", que "tem encontrado, junto do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, logo Governo Regional dos Açores, os parceiros certos para corresponder aos anseios dos bombeiros".