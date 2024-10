Milhares preenchem a Avenida da Liberdade a exigir justiça para Odair

Milhares de pessoas de diferentes culturas e etnias participam hoje em Lisboa numa manifestação contra a violência policial e para exigir justiça para Odair Moniz, homem baleado por um agente da PSP, na segunda-feira.

A abrir manifestação, que vai do Marquês de Pombal à Praça dos Restauradores, está uma faixa com a fotografia de Odair Moniz, segurada por familiares e vizinhos, assim como por Cláudia Simões, que acusou um agente da PSP de a agredir, numa paragem de autocarro na Amadora, em 2020.

Preenchem a Avenida da Liberdade várias bandeiras do movimento Vida Justa, que convocou a manifestação, assim como de Cabo Verde (país de origem de Odair Moniz), com os manifestantes a entoar gritos de protesto, sendo a principal palavra de ordem "justiça para o Odair".

Entre palmas, os manifestantes também gritam "Violência policial, violência cultural" e, em crioulo cabo-verdiano, "Nu sta junta, Nu sta forti [Nós estamos juntos, nós estamos fortes]".

Maria Barbosa, que participa na manifestação para dizer "basta de opressão policial", afirmou à agência Lusa que nunca foi vítima de violência policial, mas que o seu irmão já sofreu as consequências de ser negro nas mãos da polícia.

"A polícia não olha para mim da mesma maneira que olha para um branco", lamentou Maria Barbosa, referindo que nasceu em Portugal.

Entre os cartazes empunhados pelos manifestantes, pode ler-se "Que a voz da revolta seja a voz da justiça", "Abaixo a repressão policial, morte ao fascismo", "Sem justiça, não há paz" ou "Parem de nos matar".

Na manifestação estão presentes associações antirracistas, comissões de moradores de vários bairros da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente no Bairro do Zambujal, na Amadora (onde residia a vítima), políticos e várias personalidades públicas.

Ao longo do percurso, é visível a presença policial.

O movimento Vida Justa realiza hoje em Lisboa esta manifestação para reclamar justiça pela morte do homem baleado por um agente da PSP, estando também convocado para a mesma hora, na cidade, um protesto do Chega "em defesa da polícia".

Nos últimos dias, a PSP registou na Área Metropolitana de Lisboa mais de 100 ocorrências de distúrbios na via pública e deteve mais de 20 pessoas, registando-se sete feridos, um dos quais com gravidade.

Os tumultos registados desde segunda-feira surgiram após a morte do cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, que foi baleado na madrugada de segunda-feira, no Bairro Cova da Moura, também na Amadora, no distrito de Lisboa.

Segundo a PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e despistou-se na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar responsabilidades, considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias.

A Inspeção-Geral da Administração Interna e a PSP abriram inquéritos e o agente que baleou o homem foi constituído arguido.