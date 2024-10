PAN defende modelo de "habitação primeiro" para inclusão de sem-abrigo

O PAN Madeira apresentou, hoje, um conjunto de propostas para a inclusão da população sem-abrigo, entre as quais o modelo de “habitação primeiro”.

"Não podemos aceitar que numa sociedade como a nossa existam pessoas a viver nas ruas sem soluções dignas e adequadas. O PAN defende uma resposta inclusiva para resolver as causas do fenómeno da exclusão social e ajudar estas pessoas a recuperar a dignidade e a autonomia que merecem”, manifestou Válter Ramos, vice porta-voz do partido na Madeira.

Neste linha, o PAN propõe, por exemplo, que "cada pessoa sem-abrigo tenha um gestor de caso dedicado, responsável por coordenar o acesso a serviços sociais, de saúde, de habitação e de apoio psicológico". "Esta medida visa fortalecer o acompanhamento de cada caso, ligando entidades e associações que actuam na área e promovendo uma rede de apoio personalizada e eficiente", sustenta o partido em nota de imprensa.

Além disso, o PAN Madeira propõe a "criação de uma rede de respostas habitacionais de longa duração, com o objectivo de oferecer uma habitação individual para cada pessoa em situação de sem-abrigo".

Acreditamos que a solução passa por disponibilizar habitação digna e estável, evitando o recurso excessivo a alojamentos de emergência e albergues, que não resolvem o problema de base. Este modelo de 'habitação primeiro' tem-se mostrado eficaz noutras regiões e representa uma mudança de paradigma na forma de apoiar esta população Válter Ramos, PAN Madeira

O partido defende igualmente a "implementação de programas de educação, formação e empregabilidade, em parceria com o sector público e privado, que promovam o desenvolvimento de competências e a integração profissional das pessoas sem-abrigo".

"Esta formação deve ser prática e ajustada às necessidades do mercado de trabalho, assegurando que cada pessoa possa construir um percurso profissional que contribua para a sua autonomia", ressalta o PAN.

Outras medidas preconizadas pelo PAN, passam pelo "reforço dos serviços de saúde mental e o apoio psicológico contínuo", tendo em conta que "muitos casos de pessoas sem-abrigo estão associados a situações de trauma, problemas de saúde mental e adições".