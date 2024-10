Negociações com Governo da República estão “bem encaminhadas”

As exigências do Governo Regional da Madeira relativamente à proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) que suscitou a ameaça de Miguel Albuquerque de não aprovação por parte dos deputados do PSD/M “estão bem encaminhadas”, admitiu hoje à margem de visita à freguesia de Campanário.

Albuquerque aproveitou a ida a Braga ao Congresso Nacional do PSD para estabelecer “negociações essencialmente políticas”, nomeadamente com Hugo Soares, líder parlamentar, e Luís Montenegro, presidente do partido e primeiro-ministro.

“Estamos a ultimar. As negociações continuam e está a correr bem. Já conversei com o líder parlamentar, já conversei com o presidente e primeiro-ministro, portanto as coisas estão bem encaminhadas”, afirmou.

Revelou que vai aproveitar a ida aos Açores, no próximo fim-de-semana, por ocasião do Congresso do PSD Açores, para reforçar a ‘pressão’ junto dos dois altos dirigentes do partido, sendo certo que não ‘abre mão’ de “três condições essenciais: A assunção dos custos, pelo menos uma disponibilidade para se começar a amortizar os custos dos subsistemas de saúde, a questão da capitação do IVA, e a aprovação da inscrição das empresas no Centro Internacional de Negócios [da Madeira]”. Aproveitou para recordar que o CINM, “apesar do mal que se tentou fazer ao Centro, 160 milhões de euros de receita para a Região, receita fundamental para pagar a saúde, a educação…”.