Marcelo condena atentado na Turquia em mensagem enviada a Erdogan

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências e pesar ao Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pelo atentado perto de Ancara, que condenou veementemente.

Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa expressou a Erdogan "sentidas condolências e profundo pesar pelas trágicas consequências do hediondo ataque hoje levado a cabo contra as instalações de uma empresa aeroespacial, na região de Ancara, que provocou a morte de quatro pessoas e muitos feridos".

"Na mensagem, o Presidente da República condenou veementemente este ato vil e bárbaro e expressou a sua solidariedade para com o povo turco e, em particular, para com as vítimas mortais e as suas famílias", lê-se na mesma nota.

De acordo com o Governo turco, tratou-se de um atentado terrorista que teve como alvo a sede das indústrias de aeronáutica e defesa turcas, perto da capital da Turquia.

"Dois terroristas foram neutralizados no ataque terrorista contra as instalações da empresa Tusas em Ancara. Infelizmente, no ataque, quatro pessoas morreram e temos 14 feridos", escreveu o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.

Anteriormente, Ali Yerlikaya indicou que houve uma explosão desencadeada por um "bombista suicida".

Em Kazan, Rússia, onde se encontra a participar na cimeira do grupo de economias emergentes BRICS, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deu conta de quatro mortos e condenou o "ataque hediondo".

"Temos quatro mártires. Temos 14 feridos. Condeno este hediondo ataque terrorista e desejo misericórdia aos nossos mártires", disse Erdogan durante um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Kazan, na Rússia.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Mark Rutte, expressou solidariedade da organização político-militar à Turquia, depois do atentado ao complexo de aeronáutica e defesa.

"Acabei de falar com Recep Tayyip Erdogan sobre o ataque terrorista em Ancara. A minha mensagem foi clara: a NATO está com a Turquia", declarou Mark Rutte, na rede social X.

O secretário-geral da NATO considerou que "são preocupantes as notícias sobre mortos e feridos" em Ancara e condenou em nome da Aliança Atlântica "o terrorismo em todas as suas formas".

"Estamos a monitorizar de perto estes acontecimentos", acrescentou o antigo primeiro-ministro dos Países Baixos, que iniciou funções na NATO há menos de um mês.