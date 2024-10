Brasil apreende 1,2 toneladas de cocaína em carga que seria enviada à Espanha

A Polícia Federal brasileira realizou hoje a apreensão de 1.201 toneladas de cocaína no Porto de Santos, o maior do Brasil e da América Latina, numa carga de sucata que seria enviada para Espanha.

Num comunicado, a autoridade policial informou que a droga foi encontrada pela Receita Federal durante a inspeção de um contentor, onde estava escondida.

A apreensão e a perícia da cocaína apreendida foram realizadas pela Polícia Federal brasileira no local da ocorrência.

Segundo a mesma fonte, a delegacia da Polícia Federal em Santos instaurou inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do crime de tráfico internacional de drogas.

O porto de Santos, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, é um dos pontos mais utilizados pelo tráfico de drogas sul-americano para enviar cocaína à Europa e África, ao lado dos terminais portuários de Recife e Salvador, segundo especialistas em segurança.

Grande parte do tráfico de drogas no Brasil é controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo criminoso que surgiu há três décadas nas prisões de São Paulo e cujos tentáculos hoje se expandem por todo o território nacional e grande parte da América do Sul, especialmente no Paraguai e na Bolívia.

As redes do PCC incluem alianças com a máfia italiana 'Ndrangheta e criminosos de países balcânicos e africanos, segundo o Ministério Público de São Paulo.