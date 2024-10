Israel diz ter eliminado responsável pelos ataques aéreos do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (FDI) reivindicaram hoje a morte de Samer Abu Daqa, responsável pela unidade aérea das milícias do Hamas e um dos 'cérebros' da ataque de 07 de outubro de 2023 contra território israelita.

Abu Daqa foi descrito pelas FDI como um dos responsáveis por planear o ataque com parapentes e 'drones', fundamentais na ofensiva em que mais de mil milicianos invadiram o território israelita desde a Faixa de Gaza, causando a morte a mais de 1.200 pessoas e o rapto de cerca de 240.

Este responsável militar era uma "fonte chave de conhecimento" para as unidades de 'drones' e parapente da milícia palestiniana e ocupava o cargo de chefe das suas operações aéreas em outubro de 2023, depois de o anterior responsável por esta área ter sido eliminado.

Israel culpa Abu Daqa pelo lançamento de 'drones' em território israelita e sublinha que foi chefe dos drones do Hamas até maio de 2021.

Dirigiu também a produção de munições e participou noutros projetos de infraestruturas do movimento islamita palestiniano.

Em resposta ao ataque de outubro de 2023, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Desde o início da guerra em Gaza, mais de 42.200 pessoas morreram e 98.400 ficaram feridas no enclave palestiniano, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.