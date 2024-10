Carro furtado foi encontrado no Funchal

O ‘Nissan Primera’ que na madrugada da passada terça-feira foi furtado na Zona Velha do Funchal já foi encontrado.

Segundo o proprietário, o carro foi encontrado por um popular na zona do Palheiro Ferreiro e como ainda tinha os autocolantes no vidro com o número do proprietário foi mais fácil contactar o lesado.

O dono do carro deslocou-se ao local na noite de ontem e contactou depois a Polícia de Segurança Pública que, ao que tudo indica, já identificou o suspeito.

O lesado referiu ainda que as ferramentas que tinha no interior do veículo não apareceram e diz-se desesperado, pois necessita do material para trabalhar.

Furtaram rebarbadoras a bateria, brocadores e outras ferramentas num valor que ascende os três mil euros, informou, pedindo a quem encontrar o material para denunciar o caso à PSP.