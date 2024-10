Lesados do BES/GES usam carro funerário para protesto junto ao tribunal

Representantes dos lesados do Banco Espírito Santo estão hoje em protesto junto ao Campus de Justiça, em Lisboa, com um carro funerário onde colocaram uma fotografia de Ricardo Salgado, no dia do início do julgamento do caso BES.

Além da fotografia, pode ler-se no mesmo carro funerário, usado como forma de protesto: "Mataram as nossas poupanças agora é hora de justiça".

A manifestação iniciou-se pelas 08:30 e atrás da carrinha estão 16 pessoas vestidas de preto, de cara tapada, e com os nomes de lesados do BES que já morreram estampados nas camisolas.

Em frente ao Campus de Justiça, mas do outro lado da estrada, foram colocadas tarjas onde estão escritas outras mensagens como "lesados Novo Banco" ou "exigimos a provisão".

O julgamento do processo BES/GES começa às 09:30 no Juízo Central Criminal de Lisboa, 10 anos após o colapso do Grupo Espírito Santo (GES), num caso com mais de 300 crimes e 18 arguidos, incluindo o ex-banqueiro Ricardo Salgado.