Médica Nivalda Pereira foi orientadora de Oficina Cessação Tabágica em Lisboa

A médica de Família do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas e Coordenadora de consultas especializadas de cessação tabágica no Centro de Saúde do Funchal - Zona 2, Nivalda Pereira, foi uma das quatro orientadoras da oficina sobre Oficina Cessação Tabágica, dirigida a 35 médicos internos e especialistas de MGF. O Serviço de Saúde da RAM marcou assim presença nas 10ªs Jornadas do Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias (GRESP) da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), que decorreu em Lisboa, nos dias 10 e 11 de Outubro.

No funfdo, a oficina serviu para fomentar a prática de cessação tabágica nas consultas de Medicina Geral e Familiar em todo o país, sendo dados a estes profissionais instrumentos e estratégias para motivar o utente a deixar de fumar, assim como estruturar um plano farmacológico e não farmacológico para que essa meta seja atingida.

Nivalda Pereira salientou, ainda, que o curso contemplou a vertente teórica e prática e a apresentação de casos de estudo, acrescentando é seu objetivo replicar esta oficina ao nível regional.