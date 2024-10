Madeira assina protocolo com Organização Não Governamental do Canadá

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, presidiu, esta manhã, à cerimónia de assinatura de um protocolo com a Organização Não Governamental (ONG) White Ribbon, uma parceria apoiada pela Embaixada do Canadá, que vai incidir sobre as questões da igualdade.

Este é, para Ana Sousa, "um relevante acordo de cooperação entre a Madeira e o Canadá", na medida em que reforça “o compromisso contínuo do Governo Regional em promover a igualdade de género e a cidadania activa como valores basilares na construção de uma sociedade mais justa”.

O combate à discriminação de género, idade ou condição, foram também aspectos assinaladas pelo conselheiro político da Embaixada do Canadá, Jeffrey Heaton, que manifestou a sua satisfação pelo facto de “as questões de igualdade serem prioridade para os governos do Canadá e da Madeira” e pelo CEO da White Ribbon, Humberto Carolo, que realçou "o empenho no combate à discriminação e aos estereótipos".

Antes da cerimónia de assinatura do protocolo, realizada no Salão Nobre do Governo Regional, Ana Sousa interveio na palestra ‘A influência dos estereótipos de género e as máscaras da masculinidade’, realizada na Universidade da Madeira.

“Os estereótipos limitam as escolhas e as oportunidades, reforçando desigualdades e perpetuando barreiras que afetam o bem-estar e o crescimento saudável da nossa comunidade”, vincou na ocasião a secretária regional, destacando instrumentos como o Guia para os Estereótipos de Género ou o IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa.

A palestra, promovida pela Secretária Regional de Inclusão Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, contou com a presença do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, do conselheiro político da Embaixada do Canadá, Jeffrey Heaton, e do CEO da White Ribbon, Humberto Carolo.