Confiança apela à priorização dos problemas habitacionais do Funchal

A Confiança alertou, hoje, para a necessidade de se prevenirem cenários de perigo para a população e apelou a que seja dada prioridade à resolução de problemas relacionais com a habitação, no Funchal. No final da reunião de Câmara, Miguel Silva Gouveia fez questão de frisar que as denúncias da coligação sobre as consequências das primeiras chuvas revelaram-se acertadas.

"Apesar dos alertas feitos pela vereação da coligação, o município registou diversas ocorrências graves no domínio público, com várias estradas a tornarem-se intransitáveis, evidenciando que os trabalhos de limpeza e prevenção anunciados pela Câmara Municipal do Funchal não surtiram o efeito desejado", aponta a Confiança.

O vereador indica que recebeu queixas por parte de vários munícipes sobre muitas habitações, em complexos habitacionais municipais, terem sido afectadas por inundações e infiltrações. O destaque para os problemas vai para os Complexos Habitacionais das Romeiras, da Nazaré e do Canto do Muro. "Até ao momento, estas situações não tiveram resposta adequada por parte do executivo municipal, deixando os moradores numa situação de incerteza e vulnerabilidade", indica.

O vereador Miguel Silva Gouveia relembra que os últimos investimentos significativos no parque habitacional municipal ocorreram ainda durante o mandato anterior da Confiança, incluindo a reabilitação dos Bairros da Ribeira Grande e do Palheiro Ferreiro, bem como a construção de cerca de 70 novos fogos habitacionais que permitiram o desmantelamento das habitações com amianto. "Desde então, a falta de acções concretas e soluções para melhorar a qualidade de vida dos residentes tem sido evidente", considera a coligação.

Ao executivo atual restam 10 meses até ao final do mandato. Este é o momento de se focarem em resolver os problemas reais dos funchalenses, ao invés de desperdiçarem os recursos do município em festas e propaganda. A segurança e o bem-estar da nossa população têm de ser prioritários Miguel Silva Gouveia

A Confiança apela a uma resposta célere e eficaz por parte da Câmara Municipal do Funchal, com foco na resolução das questões de segurança habitacional e na implementação de medidas preventivas contra futuras intempéries, assegurando assim que os funchalenses não continuem a ser vítimas de inundações e de negligência municipal.

Ainda nesta reunião, a coligação votou favoravelmente três pedidos de indemnização por danos na via pública, a três concessões de apoio, onde se inclui a atribuição de material escolar para o ensino básico, e a dois votos de louvor a dois atletas funchalenses que se destacaram no Karting a nível nacional.