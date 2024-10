Câmaras investiram 2,5 milhões em Tecnologias da Informação e Comunicação

A Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM) divulgou esta segunda-feira os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação (IUTICCM) nas Câmaras Municipais da Região Autónoma da Madeira, relativo ao ano de 2023. O documento dá conta que as autarquias executara, 2,5 milhões de euros em despesas relacionadas com Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Esta é uma operação da responsabilidade da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), entidade delegada do Instituto Nacional de Estatística (INE) neste domínio. Na Região, a coordenação do IUTICCM, que envolve a recolha de informação, bem como a sua validação e análise, está a cargo da DREM.

Na Região Autónoma da Madeira, os trabalhadores ao serviço afetos às TIC nas Câmaras Municipais (CM) representavam apenas 1,28% do total, começa por referir o inquéirto, acrescentando que o sexo masculino era preponderante neste domínio, pois representava 83% dos trabalhadores em TIC nas CM, o que compara com 70% no universo das autarquias.

Relativamente ao parque informático, foram contabilizados 1.821 computadores nas edilidades, sendo que o total de despesa registada em TIC foi de 2 510,1 euros. "Importa salientar que este valor representa o somatório da despesa em hardware e equipamento (1 455 312 euros), aquisição de serviços (968 566 euros) e outras despesas (86 240 euros).

A totalidade das Câmaras Municipais da Região está presente nas redes sociais, e 64% das mesmas recorreu à internet ou a outras redes electrónicas para as suas compras de bens ou serviços.

No que diz respeito a análise de dados (BigData) e dados abertos, as principais fontes usadas foram os dispositivos ou sensores inteligentes (18%), e quanto a dados abertos, 55% das Câmaras utilizaram dados abertos do portal dados.gov.pt, e 45% das Câmaras forneceu dados para este mesmo portal.

Quanto a tecnologias emergentes, como computação na nuvem (cloud computing) 45% das Câmaras comprou serviços de computação na nuvem. Por outro lado, no que toca à utilização de tecnologias de inteligência artificial (IA), apenas 18% das Câmaras da Região utilizou, sendo que destas duas que reportaram em 2023 terem efectivamente utilizado IA, referiram que as tecnologias foram aplicadas maioritariamente para a análise de linguagem escrita, reconhecimento de voz, conversão de voz em texto e para a análise e automatização de processos como forma de apoio à tomada de decisões. No que toca à utilização de tecnologias de internet das coisas (IoT), apenas duas Câmaras reportaram adotar tecnologias IoT, precisamente as mesmas que reportaram utilizar IA.

No domínio da Cibersegurança, 90% das CM declarou proceder à atualização regular do Software, 82% ao controlo de acessos remotos à rede e a mesma percentagem (82%) à análise de riscos em relação a todos os ativos que garantam a continuidade do funcionamento das redes e dos sistemas de informação. De notar ainda que 64% efetua testes de segurança às TIC que englobam, testes de intrusão, aos sistemas de alerta e de backup, revisões às medidas de segurança entre outros aspetos relacionados com a segurança da informação.

A concluir, a DREM conclui que 90% das Câmaras implementaram, em 2023, medidas para redução do papel para impressão e cópia e 82% implementaram medidas para redução dos consumos de energia pelas TIC.