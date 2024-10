Miguel Baeza, médio espanhol de 24 anos que é um dos reforços do Nacional para a presente temporada, garante que a equipa aguarda ansiosamente pelo jogo de domingo com o União de Leiria, encontro que marca a estreia da formação alvinegra na presente edição da Taça de Portugal.

Apesar do Nacional ter pela frente um adversário que milita num escalão inferior, a verdade é que Miguel Baeza não vê nisso qualquer sinónimo de facilidades, muito pelo contrário.

“Em teoria pode parecer mais fácil jogar com o Leiria, mas não é. O futebol está muito equilibrado atualmente. II ou I Liga são competições muito equilibradas. Além do mais, o nosso adversário joga em casa. Estamos, contudo, com muita vontade de começar uma nova competição, neste caso a Taça de Portugal. Vamos defrontar uma boa equipa como é o caso do Leiria e queremos continuar a crescer enquanto equipa. Tivemos e ainda temos tempo para preparar este jogo, mas a verdade é que estamos ansiosos para que chegue a domingo”, assegura Miguel Baeza.