Madeirenses queixam-se de mensagens fraudulentas em nome da EDP

Alguns madeirenses têm recebido mensagens fraudulentas em nome de várias entidades, nomeadamente da EDP Comercial.

Foi o caso de um residente na Ponta do Sol, que diz ter ficado surpreendido ao receber uma mensagem a solicitar o pagamento de valores em dívida.

A referida mensagem dava conta de que “continua por liquidar a factura referente ao acerto de consumos corte de fornecimento a partir do dia 13/10/2024”, indicando a entidade e o valor de 473.45 euros para pagar.

O madeirense alerta a população para “não cair nesta armadilha” e para desconfiar sempre destas mensagens.

Na sua página oficial, a EDP refere que tem registo de casos em que os clientes receberam um SMS fraudulento com solicitação de pagamento de valores em dívida, por forma a evitar a interrupção do fornecimento de energia.

Explica ainda que “a cobrança de valores em dívida pode ser feita via mensagem. No entanto, o cliente recebe um SMS com entidade bancária fidedigna e o SMS é enviado pelo remetente EDP C.

Alerta que as entidades bancárias apresentadas nas suas mensagens são as seguintes: 12223 / 23013 / 21196 / 20174.