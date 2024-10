Hyundai Tucson: O SUV que eleva a sua experiência de condução

Esta semana, o stand do Megamotor apresenta o Hyundai Tucson, um SUV revolucionário, que combina imponência e elegância, garantindo destaque em qualquer estrada.

Com design moderno e linhas fluidas, este modelo expressa perfeitamente a sua essência. O interior espaçoso é outro ponto de destaque, oferecendo conforto e versatilidade. Equipado com um motor 1.7 diesel de 140 cavalos e caixa automática, o Tucson garante uma performance robusta.

Esta versão Creative Plus oferece ainda uma gama de funcionalidades, incluindo espelhos retrovisores eléctricos rebatíveis, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento e câmara de marcha-atrás, assegurando conforto, segurança e uma condução ainda mais intuitiva.

O Megamotor dá-lhe várias possibilidades de financiamento e facilita a sua compra. Pode levar o Hyundai Tucson para casa com um financiamento a partir de 255,45 euros por mês, sem entrada inicial, com opção de retoma mesmo com dívida*. Beneficia ainda de garantia de 18 meses por mútuo acordo. Se preferir, pode optar por pagar a pronto pelo valor de 18 500 euros.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.