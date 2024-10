A entrevistada da rubrica semanal presente no YouTube, deixou para trás uma carreira de 13 anos enquanto assistente dentária para se dedicar a tempo integral à função de personal organizer, que segundo a mesma, tem “o poder de mudar a vida das pessoas”.

A organização muda a vida de qualquer pessoa, porque não é só dobrar para ficar bonito, mas sim a leveza que traz ao espaço. Não há nada melhor do que entrar na nossa casa e ter o controlo sobre nossas coisas, porque o lugar onde vivemos é a nossa base. Catarina Pinto, personal organizer

Catarina Pinto é formada em gestão, mas foi na área que aqui abordamos que encontrou a sua verdadeira vocação, explicando que a missão de uma organizadora profissional, traduzido à letra, passa por "optimizar e organizar os espaços adaptados à rotina e necessidades de cada cliente", podendo ser a casa ou apenas uma divisão da mesma, como também empresas.

De acordo com a especialista na área da organização, o seu trabalho implica um impacto positivo na gestão de tempo e dinheiro, porque “acaba com o stress de não encontrar as coisas e evita que voltemos a comprar objectos que já temos”.

Quando o assunto é libertação de espaço, com a doação de objectos que já não estão a ser utilizados, Catarina Pinto referiu que existe muitas vezes alguma resistência e, que a mesma está muitas vezes relacionada com a dificuldade de desassociar a memória do objecto.

“Está comprovado que muitas pessoas têm dificuldade em se desapegar de objectos que já não utilizam, porque estão agarradas ao passado. É importante libertar espaço, porque as memórias vão estar sempre na nossa cabeça”, referiu, enfatizando que as crianças devem ser envolvidas no processo de selecção e doação dos brinquedos que já não usam, de forma, “a sensibilizar para as necessidades do outro”.

A personal organizer que garante que “quando temos a casa organizada, também organizamos a cabeça”, deixou várias dicas e abordou ainda alguns mitos relacionados com o tema.