Forte tempestade de Inverno atinge grande parte da região central dos EUA

Uma tempestade de inverno "altamente impactante" deve 'despejar' até 30 centímetros de neve esta noite na região central dos Estados Unidos, onde estão em vigor alertas de nevões que já resultaram no encerramento de escolas e serviços.

A tempestade tem o potencial de resultar em acumulações entre 20 a 30 centímetros de neve, numa ampla área que se estende do sudeste do Colorado e oeste do Kansas, passando pelo leste de Nebrasca, grandes partes de Iowa, norte do Missouri e noroeste de Illinois, até o alto península de Michigan, sublinhou Bob Oravec, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em College Park, Maryland.

"Portanto, um evento com muito, muito impacto está a chegar", alertou Oravec, citado pela agência Associated Press (AP).

Antes da tempestade, houve esta segunda-feira um encerramento generalizado das escolas em todo o leste de Nebrasca.

O distrito que inclui a capital do Estado, Lincoln, está entre aqueles onde os estudantes foram orientados a ficar em casa.

Os tribunais federais em Omaha e Lincoln encerraram às 12:00 de segunda-feira (06:00 de segunda-feira em Lisboa).

O gabinete do Serviço Meteorológico Nacional em Des Moines, Iowa, alertou sobre o potencial de "nevões intensos", entre 23 a 38 centímetros, com "impactos significativos" até segunda-feira à noite e terça-feira de manhã.

O clima ameaçador já afetou a campanha para as convenções eleitorais do distrito de Iowa em 15 de janeiro, onde a neve deverá ser seguida por temperaturas gélidas que podem atingir os -18 graus Celsius.

As previsões forçaram a campanha do ex-presidente Donald Trump a cancelar várias aparições da governadora do Arkansas, Sarah Sanders, e do seu pai, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, que deveria contactar esta segunda-feira com os eleitores de Iowa em nome de Trump.

Em Dakota do Sul, o presidente da câmara de Sioux Falls, Paul TenHaken, pediu aos moradores que não viajassem na segunda-feira se não fosse necessário e que dessem tempo e paciência aos limpa-neves, para que pudessem limpar as estradas.

Grande parte do oeste e sul de Minnesota, bem como do centro-oeste de Wisconsin, também estavam sob avisos ou avisos de tempestade de inverno, com previsão de acumulação de neve de até 25 centímetros.

Em Wisconsin, os cancelamentos já começaram na manhã de segunda-feira, com as previsões levando o Conselho de Segurança Interna do Estado a cancelar uma reunião de terça-feira em Madison.

O noroeste de Illinois também estava sob alerta de tempestade de inverno, com previsões de 18 a 30 centímetros de neve na manhã de quarta-feira. A área de Chicago, bem como Gary, Indiana, estavam sob avisos de tempestade de inverno, com previsões de até 15 centímetros de neve na madrugada de terça-feira e rajadas de vento de até 48 km/h em Chicago.

O mau tempo segue uma tempestade separada que saiu da Costa Leste depois de despejar mais de trinta centímetros de neve no domingo em partes da Pensilvânia, no Estado de Nova Iorque e em partes da Nova Inglaterra, apontou Oravec.

Uma outra tempestade está a caminho e afetará o noroeste do Pacífico até o norte das Montanhas Rochosas, acrescentou.

Os avisos de nevões foram emitidos para grande parte das faixas de Cascade e Olympic em Washington e Oregon.