BE insiste na imposição de tectos máximos nas rendas praticadas

No debate da segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 10/2020/M, de 28 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2022/M, de 10 de agosto, que cria o Programa de Apoio à Aquisição e ao Arrendamento de Habitação (PRAHABITAR), o deputado do Bloco de Esquerda acusou o Governo Regional de fechar os olhos à realidade regional do sector da habitação.

Os preços praticados são incomportáveis para a maioria das famílias, avisou, dizendo que ajudam sim os grandes grupos económicos do imobiliário.

Roberto Almada defendeu, entre outras medidas, a Imposição de tectos máximos nas rendas praticadas