Lixo no Caniçal motiva queixas

Um amontoado de lixo que tem sido depositado junto ao Cemitério do Caniçal tem motivado queixas por parte de alguns moradores da freguesia.

Segundo afirmam, desde segunda-feira que têm sido depositados detritos, pedaços de telhas, madeiras e outro lixo nesta zona, o que “pode juntar ratos e outros bichos”.

O DIÁRIO contactou o presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, que deu conhecimento do caso à Câmara Municipal de Machico que garantiu que irá passar no local para se inteirar da situação e apurar responsabilidades.