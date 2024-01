"A política [na Madeira] está de luto"

A "política está de luto" é a conclusão de Filipe Sousa, cabeça de lista pelo JPP à Assembleia da República pelo Círculo da Madeira

O candidato coloca como objectivo na candidatura ao Parlamento Nacional ser eleito para romper com a lógica político partidária que tem imperado no país, referindo-se às governantes entre PS e PSD.

Promete ser em São Bento "uma voz genuína, uma voz livre, uma voz de causas".

Declarações esta manhã após a entrega, no Tribunal do Funchal/Palácio da Justiça, as listas da candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República pelo Círculo da Madeira.

Encabeçada por Filipe Sousa, o agora ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, a candidatura do JPP ao Parlamento Nacional deposita grande esperança em eleger, pela primeira vez, representante em Lisboa.

O prazo para a entrega das candidaturas às eleições Legislativas antecipadas marcadas para 10 de Março termina hoje.

Amanhã será o sorteio das listas para lhes atribuir uma ordem nos boletins de voto e verifica, enquanto decorre, no prazo de dois dias, o processo de autenticidade dos documentos e a elegibilidade dos candidatos.