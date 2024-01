Corte de água na Rua do Carmo e na Rua do Ribeirinho de Baixo este sábado

A Câmara Municipal do Funchal informou que, para este sábado, está previsto o corte no fornecimento de água, na Rua do Carmo e na Rua do Ribeirinho de Baixo. Esta interrupção de abastecimento deverá ocorrer entre as 9h e as 16 horas.

"As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção", indica nota à imprensa, dando conta de que se deve a uma intervenção de ligação à rede pública de águas do edifício em reabilitação na Rua do Carmo.