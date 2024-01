Bombeiros realizam simulacro em sala de aula no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram, esta manhã, pelas 9h40, um simulacro no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF), no Caminho da Penteada.

O exercício consistia numa ocorrência dentro de uma sala de aula de multimédia envolvendo uma vítima.

No total do simulacro, participaram no simulacro 13 bombeiros auxiliados por quatro viaturas.