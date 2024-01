Se Portugal tivesse mais pessoas como António Saraiva "decerto seríamos um país mais decente, mais desenvolvido e mais justo"

Na intervenção que antecede a conferência do primeiro 'Parlamento com Causas' a decorrer na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), que tem como orador convidado António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, o anfitrião, José Manuel Rodrigues, presidente do Parlamento Regional não poupou nos elogios ao conferencista convidado.

"Se Portugal tivesse mais pessoas como o senhor, decerto seríamos um país mais decente, mais desenvolvido e mais justo", afirmou.

Justificou a escolha "atendendo ao seu percurso de vida e à sua experiência profissional, de sugerir que falasse sobre o crescimento económico e de como esse crescimento pode e deve contribuir para uma maior justiça social. Sim, porque é insustentável que a criação da riqueza de um país não chegue a todos os seus cidadãos", concretizou.

Para José Manuel Rodrigues "é inadmissível vermos todos os dias o anúncio de recordes nas taxas de crescimento de todos os setores da Economia e depois constatarmos que isso não se reflete nos salários e rendimentos de quem trabalha.

Somos dos países mais desiguais da Europa e esta situação tem tendência a agravar-se se continuarmos a ter milhares de pessoas a trabalhar o mês inteiro para, ao fim desse mês, o que ganham não ser suficiente para pagar as suas despesas essenciais e serem considerados pobres", apontou.