Prepare-se para viver uma aventura com o Land Rover Freelander 2.2 TD4 S. Um veículo que representa a elegância com a potência dos 4x4, com linhas robustas e uma presença imponente permite uma condução prática na cidade ou em trilhos desafiantes.

O motor a diesel de 2.2 e 160 cavalos dá-lhe um bom andamento. A transmissão automática e o volante multifunções adicionam conforto e facilidade na condução.

Projectado para superar desafios off-road, o Freelander é o companheiro ideal para quem procura explorar o desconhecido, vem equipado com sistema de tração nas quatro rodas. No interior este Freelancer apresenta um espaço generoso, bancos confortáveis e um tecto de abrir panorâmico. Vem, ainda, equipado com fecho central, vidros eléctricos, espelhos rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento e de luz, ar condicionado automático, regulador de velocidade e jantes de liga leve.

Visite o Megamotor e faça o seu test-drive!

Este veículo está disponível no Megamotor por 16 900 euros, ou um financiamento desde 288,47 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.