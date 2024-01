Madeirense esclarece notícia de suposta burla que afinal nunca aconteceu

Adriano Fernandes, visado numa notícia publicada no DIÁRIO em 2001, afirma que os factos retratados nessa época não correspondiam à verdade. Assume que nunca tentou burlar ninguém e as informações que, na altura, foram veiculadas em relação ao seu estado de saúde foram empoladas pelo próprio jornalista.

O madeirense, emigrado na Bélgica há vários anos, relata ter sofrido um grave acidente de viação, a 24 de Agosto de 1999, tendo sido reanimado devido a uma paragem cardiorrespiratória, ficando internado, com elevado grau de incapacidade, devido a esse mesmo acidente.

Em 1999 estava a trabalhar na TAP, sendo que sofreu o sinistro quando regressava a casa após o trabalho. Dados os contornos do caso, criou-se um imbróglio entre seguradoras que não queriam assumir o pagamento das despesas de saúde. Adriano Fernandes viu-se à mercê da solidariedade, sendo que a Pastoral Portuguesa Servas da Nossa Senhora de Fátima desempenhou um papel crucial de apoio ao jovem emigrante. No entanto, não tinha fundos suficientes para o apoiar.

A RTP noticiou o caso, dando ao jovem o nome fictício de Afonso, como forma de proteger a sua identidade. O DIÁRIO, nessa época, publicou uma notícia falando numa suposta burla, tendo em conta que o nome verdadeiro não era este e referindo vários problemas de saúde que, na realidade, Adriano não padecia. Contudo, o homem garante que o caso foi empolado pela própria comunicação social, pois a angariação de fundos não foi sua iniciativa. Uma vez que muita gente perguntava como podia ajudar financeiramente, foi criada uma conta no nome do seu irmão, que era gerida por pessoas ligadas à embaixada e à pastoral, servindo para pagar os vários tratamentos que teve de fazer e os vários dias de internamento. Além disso, não percebe como foram referidos problemas de saúde como leucemia ou cancro, se em nenhum dos seus relatórios médicos havia indicação de tal.

Adriando Fernandes explica que, na altura, a notícia da suposta burla foi amplamente divulgada, causando-lhe grande dor, tanto a ele como à família, ainda para mais quando “não se tratava da verdade”.

Estes dados deram, efectivamente, início a um processo de investigação por parte da Polícia Judiciária, que seria arquivado, tendo em conta que em nenhum momento se tratou de uma burla, mas sim de uma angariação de fundos para ajudar um jovem que precisava pagar todas as despesas inerentes aos tratamentos, habitação e alimentação. A RTP fez nova reportagem sobre o caso, dando conta do seu estado de saúde e revelando a sua verdadeira identidade, agora que a família já estava ao corrente do sucedido.

A família real belga também tomou conhecimento deste caso e reuniu esforços para ajudar o madeirense neste momento de maior necessidade.

O DIÁRIO, quando recordou a notícia de 2001, na passada terça-feira, na rubrica ‘Canal Memória’, em nenhum momento quis causar dor ou sofrimento a Adriano Fernandes ou à família e, por isso, endereça as suas desculpas, esclarecendo assim o caso.