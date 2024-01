Nova Iorque recebe 2,4 mil milhões de dólares para lidar com afluxo de migrantes

A cidade de Nova Iorque vai receber 2,4 mil milhões de dólares do Estado para responder ao afluxo de migrantes, mais 500 milhões do que no ano passado, anunciou terça-feira a governadora estadual, Kathy Hochul.

Este montante integra o orçamento do Estado, de 233 mil milhões de dólares, para o ano orçamental de 2025, que começa em 01 de abril e vai permitir cobrir parte dos custos de acolhimento de migrantes e candidatos a asilo, detalhou Hochul, em conferência de imprensa.

O Estado de Nova Iorque vai assim assumir o custo das instalações de acolhimento colocadas em um hospital psiquiátrico no distrito de Queens (Creedmoor) e em Randall Island, a que se soma a intenção de financiar o centro de acolhimento em Floyd Bennet Field, no distrito de Brooklyn.

A verba anunciada pela governadora vai cobrir parte dos 12 mil milhões de dólares que o presidente da autarquia nova-iorquina estimou em agosto como sendo o valor do alojamento dos migrantes nos próximos três anos.

Este problema iniciou-se no verão de 2023, quando governadores republicanos de Estados do sul dos EUA, como o Texas, começaram a enviar autocarros com migrantes, mas agravou-se recentemente com o fim da política fronteiriça consubstanciada no dito Título 42, que os bloqueava na fronteira, por razões sanitárias.