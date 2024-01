Em defesa do Estado Social

Decorrido o 24.º Congresso Nacional do Partido Socialista, saímos com o orgulho e reflexão de 50 anos de história da participação do Partido Socialista no tempo de vida de democracia portuguesa.

O Partido Socialista traz uma história de 50 anos de lutas por um Portugal melhor, entre elas, a luta por um forte Estado Social, de luta pelos direitos humanos e pela proteção dos mais vulneráveis. O Partido Socialista tem sido capaz de transformar a caridade em cidadania social, e a Integração em Inclusão. Foi muito com o PS que se iniciaram novos ciclos de oportunidades, trazendo dignidade àqueles a quem a sociedade determinava um pobre destino à nascença, com uma história familiar repleta de casos e situações de emigração.

O PS sempre participou na mudança destas histórias, do fado (…ou fardo) de muitas vidas portuguesas. Exemplos desta mudança, nestes últimos anos, são medidas políticas como a criação da Prestação Social para a Inclusão e o seu Complemento, a Garantia para a Infância, a gratuitidade das creches, os manuais escolares gratuitos, o crescimento do parque habitacional, o aumento do salário mínimo e médio, e o aumento das pensões. Ainda o maior acesso ao ensino superior, à formação e qualificação, e o maior acesso ao mercado de trabalho, não só para os jovens, mas também para quem vive dificuldade acrescida em aceder às vagas disponíveis, sendo as pessoas com deficiência ou incapacidade e seus os cuidadores informais, findo o cuidado.

O Partido Socialista desenhou uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que integra mais de 270 medidas, e hoje podemos afirmar que, entre 2015 e 2022, foram já 659 mil pessoas saíram da situação de pobreza ou exclusão social. Isto, porque fomos capazes de criar políticas que rompessem estes ciclos de pobreza e exclusão social, e trouxessem prosperidade, esperança, crescimento e desenvolvimento para Portugal e para os portugueses.

É isto que caracteriza a matriz socialista, e irá acompanhar-nos por mais 50 anos de história que queremos deixar. Por mais que custe a alguns, é por isto que existem mais anos de governação socialista na história da democracia portuguesa, e de confiança dos portugueses no Partido Socialista. Porque o PS conhece a vida dos portugueses e as dificuldades que nela sentem, e sabe que com eles conta para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igual, mais plural, e onde todos sentimos que fazemos parte.

É por isto que há um caminho a continuar de valorização dos rendimentos, e de promoção de melhores condições de vida para todos. O incremento do salário mínimo, e médio deverá prosseguir a sua trajetória, acompanhado de apoio e suporte às empresas, num contínuo crescimento económico do país.

Assim, o novo Secretário-Geral e candidato a primeiro-ministro de Portugal, Pedro Nuno Santos, compromete-se com os objetivos de alcançar, em 2028, um novo patamar para o salário mínimo mensal de mil euros; reforçar os apoios e políticas de segurança social; apostar continuamente nos serviços de saúde à população; e valorizar a carreira docente. Na visão de que o “Estado Social é a melhor tradução da ideia de comunidade”.

Seguimos agora com toda a motivação, e com esta matriz ideológica, para o Congresso Regional, com a Madeira sempre presente nas nossas causas, para um Portugal verdadeiramente Inteiro, e acima de tudo, igual.