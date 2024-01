Cidadãos do Kosovo podem viajar para UE sem visto a partir de hoje

O regime de isenção de visto da União Europeia, que permite aos cidadãos do viajar para a zona sem fronteiras da Europa, entrou hoje em vigor.

O novo regime, que entrou em vigor à meia-noite, permite que os kosovares viajem para o espaço Schengen sem passaporte ou visto, em caso de estadas com duração de 90 dias por cada período de 180 dias.

"Este dia é importante. Uma grande injustiça foi eliminada e um grande direito foi conquistado", disse o primeiro-ministro, Albin Kurti, no aeroporto de Pristina, citado pela AFP, saudando os 20 vencedores de um concurso organizado pelo Governo no âmbito de uma campanha destinada a divulgar as novas regras.

"É um grande alívio, é uma sensação boa", disse à AFP um dos vencedores, Rushit Sopi, empresário de 48 anos, antes de embarcar para Viena.

Habituado a viajar por toda a Europa, Sopi explicou que cada visto lhe custava 300 euros.

"Quando mudei de passaporte, percebi que os vistos para a UE me tinham custado 2.500 euros", acrescentou o empresário.

O Kosovo tem uma população de 1,8 milhões de habitantes e é o último dos seis países dos Balcãs Ocidentais a beneficiar deste regime.

A reforma é vista por esta antiga província da Sérvia, que proclamou a sua independência em 2008, como um passo fundamental para o pleno reconhecimento.

Segundo a Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, o Kosovo cumpriu todos os critérios necessários para o regime de isenção de vistos em 2018, incluindo a gestão das fronteiras e da migração.

Mas a aprovação foi adiada pela França e pelos Países Baixos, preocupados com a possibilidade de novas ondas migratórias, bem como pelo Chipre, Grécia, Roménia, Eslováquia e Espanha.

Estes cinco países-membros da UE não reconhecem a independência do Kosovo, que apresentou o seu pedido oficial de adesão à comunidade em dezembro de 2022.

"Até agora, a Europa tratava-nos como cidadãos de segunda classe", disse Agim Gosalci, um engenheiro de 61 anos.

A UE tem mediado tentativas de ultrapassar as tensões entre os vizinhos Kosovo e Sérvia, mas até agora não conseguiu alcançar um avanço na normalização das relações.

Antes de a UE eliminar o regime de vistos para o Kosovo, os titulares de passaporte Kosovar podiam viajar sem visto para apenas 14 países em todo o mundo.

Nos últimos meses, o Governo de Pristina realizou uma campanha de sensibilização para encorajar as pessoas a não abusarem da liberdade de viajar para procurar emprego na UE.