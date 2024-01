EUA reafirmam apoio a medidas para criação de Estado Palestiniano

O secretário de Estado norte-americano reafirmou hoje o apoio dos Estados Unidos a "medidas tangíveis para a criação de um Estado palestiniano" durante um encontro com o Presidente da Autoridade Palestiniana na Cisjordânia ocupada.

Antony Blinken defendeu também no encontro com Mahmoud Abbas que todos os impostos palestinianos cobrados por Israel deveriam "ser sistematicamente transferidos para a Autoridade Palestiniana, em conformidade com os acordos anteriores".

Israel bloqueia os fundos, o que causa dificuldades financeiras à Autoridade Palestiniana.

Blinken falou também a Abbas da necessidade de introduzir reformas administrativas que "beneficiem o povo palestiniano", segundo a agência francesa AFP.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em 07 de outubro, a Cisjordânia tem registado o maior nível de violência desde a segunda Intifada, a revolta palestiniana de 2000 a 2005.

De acordo com a Autoridade Palestiniana, 334 palestinianos foram mortos na Cisjordânia ocupada desde então.