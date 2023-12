Papa envia emissário apostólico para pedir paz no Médio Oriente

O Papa Francisco enviou o seu esmoleiro apostólico, o cardeal polaco Konrad Krajewski, à Terra Santa para pedir paz na região, afetada pela guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas, segundo um comunicado do Vaticano.

Francisco enviou o seu esmoleiro apostólico, que é o responsável pelas obras de caridade da Igreja de Roma, como um "sinal concreto da sua proximidade às pessoas que vivem esta guerra", de acordo com a nota do Dicastério do Vaticano para o Serviço da Caridade Apostólica.

O comunicado não especificou qual o tipo de ajuda que o emissário do Papa levará para a Terra Santa. O cardeal Krajewski passou o Natal de 2022 na Ucrânia e distribuiu roupas térmicas e geradores de eletricidade.

"É desejo do Papa que esta viagem seja acompanhada de oração para obter o dom da paz nestes territórios onde ressoa o barulho das armas", sublinhou o Dicastério na nota.

Em várias aparições públicas, Francisco expressou a sua dor pela guerra no Médio Oriente, tema pelo qual sempre se interessou. O Papa chegou mesmo a encontrar-se, em junho de 2014, com o então Presidente de Israel, Shimon Peres, e com o chefe de Estado palestiniano, Mahmmoud Abbas, nos Jardins do Vaticano.

Krajewski participará numa "grande invocação pela paz" com o Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, e com toda a Igreja local, para celebrar o Natal.