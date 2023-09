Governo anuncia financiamentos de 100 milhões de euros para empresas do sector do turismo

O Governo anunciou hoje financiamentos de 100 milhões de euros destinados a empresas do setor do turismo, disse em comunicado.

Segundo o Ministério da Economia, 50 milhões de euros estão disponíveis através da linha de financiamento Turismo +Sustentável, a que as empresas podem aceder através dos seus bancos.

Este financiamento é dirigido a "investimentos na área da sustentabilidade ambiental (gestão da energia, gestão da água, gestão de resíduos, biodiversidade)" e o valor máximo por operação é de 750 mil euros. O prazo de reembolso máximo é de 15 anos e inclui quatro anos de carência.

"Está ainda previsto que 20% da operação possa ser convertido em fundo perdido se a empresa cumprir determinados objetivos relacionados com aspetos de sustentabilidade", refere o Governo em comunicado.

Por outro lado, a linha de financiamento +Algarve, dirigida a requalificação de empreendimentos naquela região, é reforçada em 30 milhões de euros.

Este reforço (após o anterior orçamento ter sido esgotado) "até 2025 destina-se a continuar a apoiar projetos de investimento desenvolvidos por empresas do setor do turismo, sobretudo com foco na requalificação de ativos turísticos", refere a mesma nota.

O Governo disse ainda que a Portugal Ventures lança a segunda edição da 'Call Turismo +Crescimento', com uma dotação de 20 milhões de euros. Este é um mecanismo de capital de risco, que capitaliza a empresa através da entrada do Fundo Turismo +Crescimento no capital social da empresa.