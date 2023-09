Nenhum apostador conseguiu acertar na chave vencedora do sorteio, desta terça-feira, 26 de Setembro, do Euromilhões. No próximo sorteio de sexta-feira vai estar em jogo um jackpot de 130 milhões de euros.

Ainda assim, neste concurso n.º077/2023 dois apostadores em Portugal foram contemplados com um segundo prémio, no valor de 87.504,60 euros.

A chave do Euromilhões de hoje foi: 2 - 6 - 14 - 19 - 23 e as estrelas 5 e 7.