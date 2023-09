Ronaldo diz que Liga Portuguesa é "um circo"

Os comentários de Cristiano Ronaldo a propósito do actual panorama do futebol português fazem correr tinta nos jornais nacionais. CR7 considera liga "um circo".

"Alojamentos locais usados para arrendar camas a imigrantes", é o outro dos assuntos que está a dar que falar esta quinta-feira e que faz manchete no Jornal de Notícias de hoje. O mesmo periódico noticia que os ""Este foi o Verão mais quente de sempre".

O Correio da Manhã, por seu turno, escreve que a "Mãe de Jéssica quer sair da prisão", após ter sido "Condenada à pena máxima por morte de menina". "Casos de covid-19 voltam a disparar em Portugal" é outro dos destaques de capa deste jornal.

"Alunos carenciados conseguem entrar em 80% dos cursos mais disputados" é a manchete do Público.

O Diário de Notícias faz capa com as "Fugas no Conselho de Estado". "Marcelo tira o tapete a Montenegro", escreve o matutino.

Em dia de revistas, a Visão traz uma entrevista exclusiva com Christian Louboutin, enquanto a Sábado indica "os melhores petiscos a uma hora de Lisboa e do Porto".

Na esfera económica, o Negócios informa que a "Antiga CEO da TAP já avançou com processo contra Estado".

Nos desportivos, destaque para Pinto da Costa que "sai em defesa" de Sérgio Conceição e para Jenni que formalizou queixa contra beijo de Rubiales.

Confira os títulos dos jornais e revistas de hoje:

Visão

- "Entrevista exclusiva. Christian Louboutin: 'É preciso manter a beleza e a integridade dos sítios sem ceder ao turismo'"

- "Bloco de Esquerda: Nas feiras com Mariana Mortágua"

- "Memória: Histórias escondidas dos candidatos a Presidente"

Sábado

- "Os melhores petiscos. A uma hora de Lisboa e do Porto"

- "Junta do Lumiar não fez um concurso público em quatro anos"

- "Os amores, copos, votos e fotos encenados dos deputados"

- "Investigação: Rede de extrema-direita divulga propaganda russa em Portugal"

- "Monarquia: A socialite americana que quis suceder a D. Manuel II"

Correio da Manhã

- "Mãe de Jéssica quer sair da prisão. Condenada à pena máxima por morte de menina"

- "Guerra no Dragão. Rui Moreira volta a atacar Sérgio Conceição"

- "Ex-gestora da TAP exige 5,9 milhões de indemnização"

- "Tensão política. Costa denuncia fugas no Conselho de Estado"

- "Reclamações. Contribuintes duplicam queixas contra o fisco"

- "Traficante caçado. 'Xuxa' preparava nova vida nas arábias"

- "Assassinado. Mãe de Igor chora ao ver homicidas do filho"

- "Benfica campeão com lucro de 4,2 milhões"

- "Saúde. Casos de covid-19 voltam a disparar em Portugal"

- "Euromilionária investiu no Algarve"

Público

- "Alunos carenciados conseguem entrar em 80% dos cursos mais disputados"

- "Guerra na Ucrânia: Ataque russo a mercado ensombra visita de Blinken"

- "TAP: Christine Ourmières-Widener exige indemnização de 5,9 milhões"

- "Loures: Passadiço junto à ponte sem nome vai ser inaugurado com honras de Estado"

- "Lawrence Douglas: 'O Partido Republicano já não funciona como um partido democrático'"

- "Orlando Nascimento: Juiz da Relação de Lisboa sob investigação há três anos"

- "Conselho de Estado: Marcelo nega 'querela' institucional com Costa"

- "Prémio: Um milhão para quem cuida dos olhos de 'todos' na Palestina"

Jornal de Notícias

- "Alojamentos locais usados para arrendar camas a imigrantes"

- "Este foi o verão mais quente de sempre"

- "Ciclismo. Fuga amarela: Luís Fernandes é o quarto líder do Grande Prémio JN"

- "FC Porto: 'Enquanto eu cá estiver, Conceição será o treinador' [Pinto da Costa]"

- "Ucrânia: Uma criança entre as 17 vítimas de ataque a mercado"

- "Educação: Ano letivo arranca com reforço no Básico e no Pré-Escolar"

- "Justiça: Arguido nega envolvimento na morte de Igor no final da festa do título"

- "Estado: Presidente melindrado com relatos de amuo de Costa"

- "Guarda: Têxtil Evaristo Sampaio fecha e deixa 30 no desemprego"

Diário de Notícias

- "Fugas no Conselho de Estado: Marcelo tira o tapete a Montenegro"

- "Rentrée do PS: Costa estende IVA zero até ao final do ano"

- "Alta Tensão: Nuno Pinto Magalhães: 'Vivemos mais no que parece do que naquilo que se faz. Vivemos numa autêntica montra'"

- "Sofia Moreira de Sousa: 'A União Europeia está com muita força, mas não pode ficar descansada'"

- "Ucrânia: Ataque mortífero em Donetsk no dia em que Blinken reforçou apoio"

- "Opinião. Narendra Modi: A globalização centrada no ser humano"

- "Secretas: Deputados questionam novo diretor do SIED. 'Que formação pessoal fez para esta função?'"

- "Prémio Champalimaud: 'Investir na prevenção é melhor do que esperar pela cura', afirma Ahmad Ma'ali, CEO do St. John of Jerusalem Eye Hospital"

- "Digital: Grandes tecnológicas designadas 'gatekeepers' vão ter de mudar negócio"

Negócios

- "Antiga CEO da TAP já avançou com processo contra Estado"

- "#Os mais poderosos 2023: #2 Marcelo Rebelo de Sousa. Relação com Costa esfriou e polémicas do Governo deram a Marcelo uma inesperada força política"

- "Da habitação à saúde e ao equilíbrio nas contas públicas, a lista deixada no Conselho de Estado"

- "Construção de casas na Zona Euro com maior queda desde abril de 2020"

- "Carga fiscal é das mais baixas, mas rendimentos também o são"

- "Criptoativos: CMVM pouco muda com novos poderes de supervisão"

- "Gás natural: Novas cavernas prontas em 2029 custam 90 milhões"

O Jogo

- "'Conceição será sempre o meu treinador', Pinto da Costa taxativo após palavras de Rui Moreira"

- "FC Porto. 'Violação das leis do jogo', Dragões consideram ilegal recurso ao VAR quando já não havia sistema ativo"

- "Benfica. Contas encarnadas voltam ao verde"

- "Sporting. Cabeça de Edwards de volta a Alvalade"

- "Braga. Balneário em festa com Real na ementa"

- "Seleção. CR7 considera liga portuguesa 'um circo'"

Record

- "Sporting. Gyokeres já nota diferenças em relação a Inglaterra: 'Em Portugal há muito mais simulações'"

- "Seleção. 'Tem sido um circo', CR7 e as recentes polémicas no nosso país"

- "Benfica. Rui Costa chega ao lucro"

- "FC Porto. Pinto da Costa ao lado de Conceição"

- "Thinking Football arranca hoje"

- "Andebol. Sporting-Benfica (32-26). Leões vencem primeiro dérbi"

A Bola

- "'Um circo', CR7 implacável com o futebol português"

- "Benfica. SAD encarnada apresenta lucros de 4,2 milhões"

- "Sporting. Fresneda a ser preparado para o onze inicial"

- "FC Porto. Pinto da Costa sai em defesa de Conceição"

- "Espanha. Jenni formaliza queixa contra beijo de Rubiales"