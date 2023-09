- "Taxa turística até junho bate recorde de 30 milhões de euros"

Segundo o Diário de Notícias, "as receitas das câmaras municipais com a tributação das dormidas subiram 47% face aos primeiros seis meses de 2022". "É também a primeira vez que o valor amealhado pelos municípios ultrapassa o da pré-pandemia", escreve o matutino.

"Teletrabalho está a criar nova tensão entre empresas e trabalhadores", titula por seu turno o Público, enquanto o Correio da Manhã avança que "Erro de juíza liberta burlões do MB WAY". "Multas e queixas cercam influenciadores digitais" é a manchete de hoje do Jornal de Notícias.

A goleada do Benfica frente ao Vitória de Guimarães (4-0) é o tema que marca as capas dos desportivos deste domingo.

Confira os títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Menopausa - É preciso falar sem tabus e sem pudores"

- "Teletrabalho está a criar nova tensão entre empresas e trabalhadores"

- "Mau tempo - Granizo pinta de branco a serra da Estrela e faz estragos no Norte"

- "Economia do mar - Fundo Azul só tem executado 8% do orçamento"

- "Entrevista: 'É do interesse da NATO que a Ucrânia seja membro' - Embaixador de Kiev na ONU, Serguii Kislitsia"

- "Com 'Maestro', Bradley Cooper é figura central do Festival de Veneza"

- "Marcelo e Mendes - Comentadores, noctívagos e viciados em política. Descubra as diferenças"

- "Crianças - Dicas (de quem sabe) para combater o tédio de ler um livro"

Jornal de Notícias

- "Multas e queixas cercam influenciadores digitais"

- "Benfica 4-0 V. Guimarães - Magia turca agarra Vitória"

- "Notícias Magazine - 'Os atuais adolescentes serão os primeiros a viver menos do que os pais'. José Maria Tallon alerta para a vaga de obesos criada pela pandemia"

- "Reportagem - Oleksandr conta como sofreu com as torturas"

- "Educação - Proibição de telemóveis nas escolas gera polémica"

- "GNR julgado por se apropriar de papagaio encontrado na rua e entregue no posto de Penafiel"

- "Parlamento - Metade das petições a discutir são sobre saúde"

- "Porto - Donos de lojas no Stop pedem mais tempo para sair"

- "Taxa turística - Receita aumentou 47% no primeiro semestre"

- "Grande Prémio JN - César Fonte sprinta e estreia amarela"

Diário de Notícias

- "Taxa turística até junho bate recorde de 30 milhões de euros"

- "Arturo Pérez-Reverte [Escritor]: 'Na guerra, os bons não estão num lado e os maus noutro. Isso é mentira'"

- "Presidenciais - Do excesso de oferta à Direita aos 'jokers' do PS. O que esperar da corrida a Belém"

- "Cho Yeongmoo, embaixador: 'Muitas empresas coreanas estão interessadas em Portugal como destino promissor de investimento'"

- "Alta Tensão - João César das Neves: 'Estamos a fingir que dominamos o controlo orçamental, mas a dívida continua lá'"

- "Prova de Vida - Gabriel Alves"

- "Maya Gabeira e Carolina Duarte - Surfista quer proteger oceanos. Paratleta alerta para saúde mental no desporto"

- "Notícias Magazine - 'Os atuais adolescentes serão os primeiros a viver menos do que os pais'. José Maria Tallon alerta para a vaga de obesos criada pela pandemia"

Correio da Manhã

- "Acusação revela incumprimento de prazos para prisão preventiva. Erro de juíza liberta burlões do MB WAY. Argelinos fugiram com 115 mil euros de 97 pessoas"

- "Benfica 4 -- V. Guimarães 0. Campeão já goleia"

- "S. Braga -- Sporting. Amorim quer manter leão invencível"

- "FC Porto -- Arouca. Varela pronto para a estreia"

- "Quem ganha e quem perde no fecho do mercado"

- "Há quatro inseminações pós-morte autorizadas"

- "Inundações em Trás-os-Montes. Serra da Estrela pintada de branco"

- "Património. Famílias investem 498 mil milhões em imóveis"

- "Grândola. Dois homens morrem em despiste"

- "Vidas. Catarina Furtado vai para Timor"

Record

- "O campeão voltou. Goleada clara e exibição como não se via desde a época passada. Benfica -- Vit. Guimarães 4-0. Águias são líderes à condição. Roger Schmidt 'A partir de agora é que a época vai começar'. João Mendes foi bem expulso? Ficou por assinalar penálti para o V. Guimarães?"

- "SP. Braga -- Sporting. Pote deve baixar para o meio campo. Trincão no ataque à pedreira. Amorim com recado para Martínez 'Seleção não deve ser para ajudar jogadores'. Moutinho pode estrear-se nos minhotos"

- "Salif Keita 1946-2023"

- "FC Porto -- Arouca. Evanilson também na lista. Ivan Jaime e Jorge Sánchez convocados"

- "Arábia Saudita. Otávio também brilhou no passeio do Al Nasr. Ronaldo chega aos 850 golos"

O Jogo

- "Convidados a golear. VAR anulou golo ao Vitória e penálti a favor dos encarnados. Autogolo e expulsão antes dos 20 minutos lançaram águia para jogo de sentido único. Benfica 4 -- V. Guimarães 0"

- "Braga -- Sporting. Primeiro duelo entre candidatos. Guerreiros e leões colocam estatuto à prova na Pedreira"

- "FC Porto -- Arouca. Dragão investe no futuro. Ivan Jaime e Jorge Sánchez espreitam estreia. Pepe e Grujic são baixas por lesão"