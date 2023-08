Mais de 1,6 milhão com ordens para evacuar na Florida devido ao furacão Idália

Mais de 1,6 milhões de pessoas receberam ordens para deixar as suas residências na Florida, com a aproximação do furacão Idália que deverá atingir hoje o noroeste deste Estado norte-americano com ventos de 178 quilómetros por hora.

"Ainda temos tempo para fazer os preparativos finais, mas temos de o fazer agora", sublinhou o governador da Florida, Ron DeSantis, numa conferência de imprensa onde anunciou que não seriam cobradas portagens nas autoestradas de sete condados, para facilitar a movimentação da população.

O governador, que declarou estado de emergência em 46 dos 67 condados da Florida, instou os residentes de cidades costeiras e áreas propensas a inundações a cumprirem às ordens de retirada obrigatórias e voluntárias emitidas nas últimas 24 horas, que afetam mais de 1,6 milhões de pessoas.

Desde o centro estadual de operações de emergência, DeSantis alertou que a maior preocupação para as autoridades é a tempestade, que em partes da costa noroeste da Florida, a chamada "Big Bend", pode elevar o nível do mar até cerca de 4,5 metros acima do seu nível habitual.

"Quando há uma tempestade desta natureza, dizemos que é preciso fugir da água, esconder-se do vento", frisou à estação Fox News o governador, que suspendeu a sua campanha para as primárias republicanas devido ao furacão.

Além dos abrigos temporários, existem hotéis na zona por onde deverá passar o Idália, atualmente um furacão de categoria 1, que estão preparados para receber a população que tem de deixar a sua residência.

Ron DeSantis também enfatizou que até 30 mil trabalhadores estão prontos para restaurar a energia caso o furacão cause danos aos postes e fios que transportam eletricidade.

A chegada iminente do Idália como um grande furacão forçou o encerramento de escolas em 42 distritos escolares hoje e quarta-feira, bem como de 23 universidades.

Pelas 11:00 de hoje (16:00 em Lisboa), o Idália estava localizado 440 quilómetros a su-sudoeste da cidade de Tampa, e obrigado ao destacamento de 1.100 soldados da Guarda Nacional, que contam com barcos e aeronaves de resgate.

Após a chegada do Idália à Florida no Golfo do México, onde se espera que atinja a costa como um grande furacão, ou seja, pelo menos categoria 3 na escala Saffir Simpson (de um máximo de 5), a tempestade continuará em terra pelo norte deste estado, pelo sudeste da Geórgia e próximo à costa da Carolina do Sul.

O governador da Carolina do Sul, Roy Cooper, declarou estado de emergência devido ao furacão, que pode produzir fortes chuvas e deslizamentos de terra entre quarta e quinta-feira.

Toda a faixa costeira da Geórgia e grande parte da Carolina do Sul está esta terça-feira sob alerta de tempestade tropical devido ao Idália, que se fortaleceu nas últimas horas e agora tem ventos máximos constantes de 140 quilómetros por hora e move-se para norte a 22 km/h. h.

O oeste de Cuba já foi afetado pelo furacão Idália, com ventos de até 133 quilómetros por hora e acumulação de água superior a 100 milímetros.

Embora o Idália se esteja a afastar em direção à Florida, as intensas e fortes chuvas continuavam hoje a afetar as províncias de Pinar del Río a Mayabeque, incluindo o município especial Isla de la Juventud, de acordo com o Instituto de Meteorologia cubano (Insmet).

Idália atingiu Cuba no Cabo San Antonio, extremo oeste da ilha, esta segunda-feira, pelas 21:00 (02:00 de terça-feira em Lisboa), como furacão de categoria 1.