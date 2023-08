IPMA prolonga aviso laranja até às 19 horas de terça-feira

O IPMA acaba de prolongar o aviso laranja para o tempo quente no Arquipélago da Madeira até às 19 horas (18h00 na hora UTC- Horário Universal Coordenado) de terça-feira, 22 de Agosto.

Na anterior notificação para a costa sul e norte, bem como as regiões montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera estabelecera o período de aviso laranja entre as 01h00 de madrugada e as 7 horas da manhã de terça-feira.

Assim, o aviso laranja é estendido por mais 12 horas, e muito provavelmente não ficará por aqui a "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".

Recorde-se que estamos sob aviso amarelo para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima" até às 01h00.