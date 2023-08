PAN compromete-se com o plantio de uma árvore por cada voto no partido

O PAN Madeira compromete-se com o plantio de uma árvore por cada voto no seu partido nas próximas eleições legislativas regionais, a 24 de Setembro. Em nota enviada, é explicado que este é "primeiro e claro sinal do respeito e agradecimento a todos os que acreditam nas causas do partido".

Sobre o mote 'O voto que faz a diferença!' o partido PAN quer realmente fazer diferente. E na causa ambiental, que será para o PAN Madeira sempre uma prioridade, o voto de todos os madeirenses e porto-santenses traduzir-se-á numa consequência prática, visível e que zelará por todos nós, marcando pela diferença e fazendo-a, verdadeiramente. PAN Madeira.

O partido refere que "mais do que hipotetizar planos pomposos e em anos de serviço, nada fazer, como nos habituou o IFCN", o PAN é a "alternativa com garra, com visão e com prioridades claras e definidas e que não terá, como nunca teve, medo de tomar as decisões corretas pelo futuro sustentável do partido, da região e do mundo".

Preocupado com as alterações climáticas, o partido refere que as árvores desempenham um papel importante: "As alterações climáticas estão aqui, presentes a um nível que nenhum madeirense ou porto-santense imaginaria num espaço tão curto de tempo e as árvores desempenham um dos mais importantes papéis, desde o arrefecimento do ar à captação de água. Isso, sabemos, tem de ser uma prioridade para todos os residentes e os que nos visitam e, assim, o exemplo virá primeiro de dentro, num sinal claro que fazemos o que apregoamos e que é este um dos nossos caminhos".

"Entre muitas outras ideias nesta e noutras áreas, fazemos oposição construtiva, com alternativa, jovem e dinâmica e procuraremos sempre ser a brisa fresca num região governada por pessoas elitistas e com pensamento obsoleto", afirma.

O partido remata informando que "qualquer cidadão que pretenda juntar-se a esta causa pode adquirir árvores e outras plantas nativas juntos dos viveiros florestais, contribuindo, nos seus jardins e quintais, para o combate às alterações climáticas e na ajuda aos insetos polinizadores".