China pede "muro sólido" para proteger dados após alegado ciberataque

O ministério de Segurança do Estado da China apelou hoje à "construção de um muro sólido" para proteger a segurança dos dados informáticos, após um alegado ciberataque ao Centro de Monitorização de Terramotos de Wuhan (centro).

Uma equipa de investigação formada pelo Centro de Resposta de Emergência a Vírus de Computador da China e pela empresa chinesa de cibersegurança 360 descobriu, recentemente, "programas maliciosos com características típicas de agências de inteligência dos Estados Unidos" que poderiam estar por detrás de um ciberataque que teve como alvo o Centro de Monitorização de Terramotos da cidade de Wuhan, no centro do país, de acordo com o jornal oficial Global Times.

O ministério disse, em comunicado, que nos últimos anos "casos semelhantes envolvendo algumas organizações estrangeiras que obtiveram acesso a dados importantes de segurança da China foram relatados com frequência", alertando para o "risco de vazamento de dados".

A agência informou sobre outros casos de ciberataques, em 2020 e 2021, quando os sistemas de computadores de uma companhia aérea foram atacados "por uma rede estrangeira" e quando uma consultora estrangeira "cooperou" com trabalhadores chineses para coletar dados do transporte marítimo.

"Proteger a segurança dos dados é proteger a segurança nacional e defender a soberania dos dados é defender a soberania nacional", afirmou o ministério.

O organismo mencionou a "relação próxima" entre os dados e os "interesses do povo e da segurança nacional", o que explica porque os dados da China estão a atrair o "interesse de agências de espionagem estrangeiras".

Dados de alta qualidade "tiveram um grande impacto no desenvolvimento económico e social" na China, disse a agência.

Uma emenda à Lei de Contraespionagem, que entrou em vigor em julho passado, passou a proibir a transferência de qualquer informação relacionada com a segurança nacional e alargou a definição de espionagem, à medida que o Presidente chinês, Xi Jinping, enfatiza a necessidade de construir uma "nova arquitetura de segurança".

Todos os "documentos, dados, material e itens relacionados com a segurança e interesses nacionais" vão passar a estar sob o mesmo grau de proteção que os segredos de Estado, de acordo com a emenda.

Este mês, o ministério de Segurança do Estado chinês pediu a mobilização de "toda a sociedade", visando "prevenir e combater a espionagem".

O ministério indicou que todos os órgãos estatais e organizações sociais, empresas e instituições têm a obrigação de prevenir e impedir a espionagem e "proteger a segurança nacional". O organismo disse que vai colocar à disposição dos cidadãos números de telefone e caixas postais para receber denúncias, "garantindo o sigilo" dos informantes.

As investigações lançadas nos últimos meses sobre consultoras estrangeiras na China têm causado preocupação no setor e entre potenciais investidores estrangeiros.