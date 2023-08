Festa de Nossa Senhora do Monte festejada em São Paulo

A Casa da Madeira em São Paulo no Brasil organiza no próximo dia 20 de Agosto a festa de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira, muito venerada pela comunidade emigrante.

As festividades começam pelas 13 horas locais onde haverá muita animação e contará com a actuação dos grupos folclóricos, do Adulto e do infanto-juvenil da Casa da Madeira e ainda outros grupos convidados.

Segundo a organização revelou que ainda actuará o artista Guilherme Silva e o Rancho Folclórico da Associação Portuguesa de Desportos.

No arraial típico madeirense que é dedicado à padroeira da Madeira no qual não faltará as comidas típicas , desde caldo verde, a tradicional espetada, bolo do caco e doces típicos.

Um dos momentos altos do dia será a celebração de uma missa pelas 15 horas em honra a Nossa Senhora do Monte, padroeira da cidade do Funchal, da Diocese do Funchal e da Região.